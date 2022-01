Spitex, Alters- und Pflegeheime unter einem Dach

Nach der Gründung von Cura unita Glarus soll sie per Januar nächsten Jahres die Nachfolge der heutigen Organisationen antreten. In einer ersten Phase werden die Spitex Glarus und die APG ihre Dienstleistungen unverändert erbringen. Hinzu kommen Leistungen, welche die Organisationen in nächste Zeit anbieten wollen und welche, die sie im Rahmen ihres neuen Leistungsauftrags vom Kanton umsetzen sollen.