Spitalkauf in Walenstadt kostet Graubünden acht Millionen Franken

Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) will ab Januar 2023 stationäre medizinische Leistungen in Walenstadt anbieten (Ausgabe vom 21. April). Mit rund 40 stationären Betten wird gestartet. Dabei unterstützt der Kanton St. Gallen den 24-Stunden-Notfallbetrieb am Spital mit einer Million Franken pro Jahr.