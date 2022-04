Spektakulärer Bike-City-Event mit Nino Schurter

Wenn Weltmeister und Lokalmatador Nino Schurter sein Heimrennen durch die Churer Altstadt bestreitet und er sich erneut mit der aktuellen Weltnummer 1, Mathias Flückiger, duelliert, sich die internationale Bikeelite ein Stelldichein in der Alpenstadt gibt, Amateur- und Freizeitsportler sowie Kinder sich im sportlichen Wettkampf messen und Tausende von Zuschauern die Strecke säumen – dann ist die «ÖKK BIKE REVOLUTION» definitiv in Chur angekommen!

Zusammen mit dem ehemaligen Mountainbikestar Ralph Näf hatte Nino Schurter auf diese Saison hin ein neues Mountainbike-Erlebnis für Hobby- wie auch Profifahrerinnen und -fahrer lanciert. Die dreiteilige Rennserie startete im März 2022 im Gebiet des Monte Tamaro und wird im September in Huttwil enden. Dazwischen, vom Freitag, 22. bis Sonntag, 24. April 2022, findet ein spektakulärerer City Event mit Start und Ziel in der Churer Grabenstrasse statt. Die drei Austragungsorte sind auch gleich die Heimrennen des Schweizer Olympia-Trios: für Filippo Colombo in Monte Tamaro, für Nino Schurter in Chur und für Mathias Flückiger in Huttwil.

Für Nino Schurter, der seinen Lebensmittelpunkt seit Jahren in Chur hat, geht ein Wunsch in Erfüllung: «Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, meiner Heimat und dem Mountainbike-Sport auch neben der Rennstrecke etwas zurückzugeben.»