Georg Fischer AG stärkt Standort in Seewis

Es ist noch nicht lange her, seit das Unternehmen Georg Fischer (GF) in Seewis sein 50-Jahr-Jubiläum feiern konnte. Nun hat es einen neuen Grund zu feiern. Im vergangenen Herbst hat die Firma einen Kredit für die Modernisierung und den Ausbau des Standorts zugesprochen bekommen. Am Donnerstag fand der Spatenstich statt.