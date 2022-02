Sozial engagiert während fast 30 Jahren

«Für mich war die Arbeit nicht einfach nur ein Job, sondern eine Berufung.» Mit diesen Worten beschreibt Daniel Zindel seine Tätigkeit als Gesamtleiter und theologischer Leiter der Stiftung «Gott hilft». Gut 28 Jahre spielte diese eine grosse Rolle in seinem Leben. Ende Januar gab er den Stab weiter an seinen Nachfolger Daniel Wartenweiler. Nun blickt er auf die Zeit zurück, auf die schönen und weniger schönen Momente und stellt fest: «Ich habe sehr viel gelernt und bin an dieser Aufgabe gewachsen.»