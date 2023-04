Ist Blut wirklich dicker als Wasser?

Wie ist es möglich, dass sich die Bedeutung eines Sprichwortes verändert und sich schliesslich sogar ins Gegenteilige verkehrt? Dass wir uns in einem stetigen Sprachwandel befinden, ist unaufhaltbar. Die Sprache, die Bedeutung von Sprichwörtern und ihr Gebrauch verändern sich, weil sich die Menschen, das Handeln und das Umfeld sich kontinuierlich verändern. Heutzutage unterzeichnen wir keine Verträge mehr mit dem Blut eines geschlachteten Tieres. Dieser Kontext fiel also weg – und das Sprichwort «Blut ist dicker als Wasser» erhielt eine Einbettung in einen passenderen und aktuelleren Zusammenhang. Das Sprichwort ist zwar noch das gleiche, aber die Verwendung und die Bedeutung haben sich somit über viele Jahrhunderte verändert.