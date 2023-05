Is(s)t man durch einen Apfel am Tag gesund?

Erstmals tauchte das Sprichwort 1866 in einer walisischen Zeitschrift auf, wie geo.de erklärt. Damals lautete es: «Eat an apple on going to bed, and you will keep the doctor from earning his bread.» Auf Deutsch übersetzt also so viel wie: «Iss einen Apfel vorm Zubettgehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen.» Im 20. Jahrhundert wurde die Wirkung der Frucht vermehrt untersucht, weshalb das Sprichwort in seiner jetzigen Form immer mehr an Bekanntheit gewann.