Bauernregeln: Warum gibt es sie?

Einige Bauernregeln sind auch heute noch im Umlauf. Obwohl die gereimten Beobachtungen in Zeiten moderner Wetterprognosen an Bedeutung verloren haben, so kann man trotzdem feststellen, dass viele Bauernregeln in der Tat sehr häufig zutreffen. Nachfolgend haben wir einige Beispiele von Wetterregeln für den Monat März zusammengestellt: