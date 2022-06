Sommer, Sonne, Trockenheit

Die seit Wochen anhaltende Trockenheit in Italien ist mittlerweile auch in den Südtälern Graubündens zu spüren. «In der Gemeinde Val Müstair wird mehr Wasser verbraucht, als reinkommt», sagt beispielsweise Not Manatschal, Gemeindeschreiber der Gemeinde Val Müstair. Dies betreffe jedoch nur die Fraktion Müstair. Ein grosser Teil des Regens in dieser Woche sei verdunstet, weil der Boden sehr trocken sei. «Die Lage hat sich nicht verändert.» Sie sei bis jetzt aber auch nicht schlimmer geworden.