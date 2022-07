«Solange Dome und Münster im Tourismusprospekt existieren, haben wir Arbeit»

Sorgfältig schleift Daniel Ledergerber von Hand eine Flickstelle nach. Wir befinden uns auf dem Gerüst beim «Haus Hug» neben dem Rathaus in Glarus. In einem schwarzen Kessel trägt er Schleifsteine in unterschiedlicher Körnung und Form, einen kleinen Fäustel und Klüpfel (Gummihammer), verschiedene Meissel, eine Staubbürste sowie diverse Spachtel mit sich. Auch in luftiger Höhe ist es heiss an diesem Sommertag.