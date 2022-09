sofunktionierts: Warum ihr Dinge kauft, die ihr eigentlich nicht braucht

Sofort poppt ein Banner auf. Ich spare 10 Prozent mit dem Herbst-Code von Zalando. Okay. Soweit, so gut. Der Code gilt allerdings nur für Schuhe, die neu im Sortiment sind. Für alle anderen gilt er nicht. Der Onlineshop versucht also bereits jetzt, mich zu den eher teureren Modellen zu lenken – und weg vom letztjährigen, heruntergeschriebenen Sortiment. Nun denn, ich lege ein Paar Boots im Wert von 55 Franken in den Warenkorb. Passend dazu zeigt mir Zalando jetzt «Empfehlungen – gesponsert durch unsere Brands» an. Einen Parka für 65.99 Franken, einen Strickpullover in Pink für 21 Franken und High Waisted Jeans von Levis für 100 Franken. Zalando möchte natürlich, dass ich noch weiter bei ihnen shoppe, und sie mehr an mir verdienen als die 55 Franken mit den Stiefeln.