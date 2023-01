Unfallprävention mit guten Schuhen und fitten Beinen

In den Wimpern sammeln sich kleine Eisklümpchen, vor Mund und Nase bilden sich Atemwölkchen, weil die Luft so eisig kalt ist. Die Füsse stecken in bereits etwas alten, «abgelatschten» Schuhe – die tun’s ja noch – und am Anfang ist der Grip noch gut, das Trottoir wurde erst gerade geräumt. Aber dann – zack – eine eisige Stelle, klein nur, aber in der Kurve, und man liegt am Boden.