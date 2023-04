So vertreibt ihr die Frühlingsmüdigkeit

Auch Sport kann dabei helfen, die Schlappheit zu vertreiben. Denn Bewegung bring den Körper in Schwung und hellt die Stimmung auf. Dabei ist es ganz egal, ob ihr Joggen, Velofahren oder Inlineskaten geht – Hauptsache, ihr bleibt in Bewegung. Am besten ist es, wenn ihr draussen aktiv seid. Denn wie wir oben bereits gelernt haben, kurbelt das Tageslicht die Serotoninproduktion an. Übrigens wird eine tägliche Bewegungszeit von mindestens 30 Minuten empfohlen. Wer eher weniger vom Sport angetan ist, könnte wenigstens versuchen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Warum also nicht einmal eine Busstation früher aussteigen und den Rest zu Fuss laufen? Oder die Treppen anstatt den Fahrstuhl zu nehmen?