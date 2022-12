So seid ihr auf schneebedeckten Strassen sicher unterwegs

Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit der Fahrbahn und den Verhältnissen anzupassen. Die Sicherheit geht vor. «Um das Tempo im Zusammenhang mit den Strassenverhältnissen abzuschätzen, bedarf es der Fähigkeit, dass man die Fahrbahn ‘lesen’ kann», so die Polizei. Das Wichtigste – nebst einer «fitten» fahrenden Person und einem ebensolchen Fahrzeug – sei ein angepasstes Tempo. Ausserdem sollte man vorausschauend fahren und genügend Abstand halten. Wie die Polizei schreibt, sind abrupte Lenkbewegungen zu vermeiden, wenn das Fahrzeug ins Schleudern gerät. Und in diesem Zusammenhang sei der Blick enorm wichtig: Es sollen nicht allfällige Hindernisse oder der Gegenverkehr mit dem Blick fixiert werden, sondern der freie Raum. «Nur so lenkt man auch in die richtige Richtung.» Das sind die weiteren Tipps: