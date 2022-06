SOfunktionierts: So schützt ihr euch gegen Mücken und Bremsen

«Mach das Licht aus, das zieht Mücken an», oder «gehe nicht verschwitzt ins Bett, die Mücken werden dich auffressen», sind Sätze, die wir alle aus unserer Kindheit kennen. Doch was genau zieht die Mücken denn eigentlich an? «Alles davon», sagt Monika Fehr von der Steinbock Apotheke in Chur. «Alles, was riecht, alles, was hell ist, menschliche Wärme und sogar Schweiss finden Mücken attraktiv», führt die Apothekerin aus. Doch weshalb werden einige Menschen deutlich öfter gestochen als andere? «Das ist nicht restlos geklärt», so Fehr, «vielleicht liegt es an der Zusammensetzung des Schweisses, vielleicht aber auch an der Ernährung einer Person.» Es gäbe schlicht Menschen, die für Mücken attraktiver seien, als andere.