So könnt ihr euch bei eisiger Kälte schützen

Seit einigen Tagen ist der Winter wieder da. Zumindest, was die niedrigen Temperaturen anbelangt, denn Schnee hat es in Graubünden nach wie vor eher wenig. Die winterlichen Temperaturen halten auch diese Woche an. Dazu weht eine Bise, die es gefühlt noch kälter macht, als dass es in Tat und Wahrheit ist. Man nennt das Phänomen Windchill-Effekt. In unserem Artikel erfährt ihr, was das genau ist.