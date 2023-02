So füttert ihr Vögel im Winter richtig

Ein weiterer Rat gibt Bachmann in punkto Greifvögel. «Die Fleischfresser zu füttern, ist gesetzlich verboten», sagt er. Dazu brauche es eine Bewilligung. Ebenfalls sei von einer Fütterung von Wasservögeln wie beispielsweise Schwäne oder Enten abzuraten. Das Problem ist überall dasselbe: «Versammeln sich viele Vögel auf einmal an einem Ort, können sich Krankheiten ausbreiten», meint Bachmann. So etwa die für viele Vögel tödliche Vogelgrippe.