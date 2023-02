So erlebt ihr eine sichere Winterwanderung mit eurem Vierbeiner

Bevor ihr euch auf eine Winterwanderung begebt, solltet ihr euch mit der Umgebung vertraut machen. Falls ihr in Risikogebieten unterwegs seid, solltet ihr euren Hund immer an der Leine führen. So kann er sich nicht in Gefahr bringen. Grundsätzlich solltet ihr Lawinengebiete meiden. Doch auch Seen mit einer zu dünnen Eisdecke können eine Gefahr darstellen.