sofunktionierts: Sicher durch die närrische Jahreszeit

Das Beste an der Fasnacht ist die Musik. Die Guggen präsentieren beim Umzug oder Platzkonzert ihre fleissig eingeübten Stücke und sorgen damit für gute Stimmung. Die Lautstärke dabei gleicht allerdings eher einem Düsenjet als der sanften Hintergrundmusik beim Einkaufen. Die Suva warnt: In einer Altstadt sind Guggenmusiken bis zu 95 Dezibel laut. In geschlossenen Räumen wie Restaurants gar bis zu 105 Dezibel. Zum Vergleich: Das ist so laut wie ein Presslufthammer, direkt am Ohr. Es ist lauter, als in Discos erlaubt. «Ab 85 Dezibel kann es bereits gefährlich werden», heisst es in der Mitteilung der Suva. Das Gehör von Kindern oder Tieren ist sogar noch empfindlicher. Damit wir auch nächstes Jahr wieder Freude an den vorgetragenen Stücken der Guggen haben, sollten wir unsere Ohren ein wenig schützen. Dazu ein paar Tipps der Suva: