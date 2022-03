So verstaut ihr eure Winterausrüstung richtig

Wichtig am Ende einer Saison für Ski, Snowboard und auch Langlaufskier: Im Trockenen übersommern, es sollte keine Feuchtigkeit an das Material gelangen. Sonst droht Flugrost, der sich einfressen kann. Die Garage ist nicht der ideale Lagerort bis im nächsten Winter. Besser ist ein trockener Keller. Ob ein Service am Ende oder kurz vor Beginn der neuen Saison gemacht wird, spielt laut dem Fachmann keine Rolle. Die Kanten werden bis im Herbst scharf bleiben. Wer seinem Sportgerät Gutes tun will, kann vor dem Einsommern den Belag heisswachsen und das Wachs drauf lassen.