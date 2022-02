So schafft ihr endlich Platz in eurem Kleiderschrank

Wenn ihr erfolgreich ausmisten wollt, dann müsst ihr radikal sein! Sätze wie «Das will ich vielleicht irgendwann wieder einmal tragen» oder «Das könnte ich doch gut für eine Kostümparty gebrauchen» haben bei unserer Aufräumaktion nichts zu suchen! Denn am Ende ist euer Kleiderschrank wieder genau gleich voll wie davor. Alle Sachen, die ihr länger als ein Jahr nicht getragen habt, können weg. Falls ihr euch bei gewissen Teilen unsicher seid, könnt ihr diese in eine Zweite-Chance-Kiste legen. Bleibt diese Kiste über Wochen unberührt, wisst ihr, was zu tun ist. Es gibt natürlich Ausnahmen: Kleidungsstücke wie ein Brautkleid, ein Dirndl oder die Skiausrüstung dürfen natürlich bleiben.