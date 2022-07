So kommen eure Haustiere gesund durch den Sommer

Bei 30 Grad auf dem heissen Asphalt spazieren zu gehen, ist für Hunde alles andere als gesund. Der Boden kann sich auf über 50 Grad erhitzen und so könnten sich die Pfoten ernsthaft verletzen. Besser ist es, den Spaziergang auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen, wenn die Sonne noch nicht auf- oder bereits untergegangen ist. Zudem hilft es, für die Gassirunde den kühlen Wald aufzusuchen. Auch entlang des Wassers zu spazieren, ist gut geeignet. Vielleicht erfreut sich der Hund gerade auch noch an einem kurzen Bad am See.