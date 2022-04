So könnt ihr Vögel vor eurem Fenster schützen

Von Manuela Meuli und Nicole Nett

Bum – es knallt. Zuerst erschrickt man bei diesem Geräusch zünftig und weiss oft nicht, was gerade passiert ist. Laut der Vogelwarte Sempach sterben in der Schweiz jährlich Millionen Vögel, weil sie in eine Glasfläche wie eine Fensterscheibe fliegen. Andreas Kofler von der Ornithologischen Arbeitsgruppe Graubünden verrät gegenüber Radio Südostschweiz, weshalb die Vögel trotz ihren hervorragenden Augen bei Scheiben irritiert sind: «Die Vögel können eine Glasscheibe nicht wahrnehmen, da sie durchsichtig ist. Gerade wenn sie bei einer Hausecke abkürzen und den direkten Weg fliegen wollen, wird dies nicht selten zur Todesfalle.» Dazu kommt, dass stark spiegelnde transparente Scheiben die Bäume oder Büsche reflektieren und so einen Lebensraum vortäuschen, so die Vogelwarte. Der Tod an Scheiben sei eines der grössten Vogelschutzprobleme. Und das Problem liesse sich mit einfachen Massnahmen vermeiden.