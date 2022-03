So fährt ihr mit dem Velo sicher in den Frühling

Zeigt klar, wohin ihr wollt: Beim Abbiegen und besonders im Kreisel ist es wichtig, klare Handzeichen zu setzen. Gerade der Kreisel ist für Velofahrerinnen und Velofahrer eine gefährliche Stelle. In einer Studie der Suva zeigt sich, dass bei jedem dritten Unfall in einem Verkehrskreisel ein Velo involviert ist. Nur in vier Prozent davon ist das Velo aber der oder die Hauptverursacherin. Heisst – Achtsamkeit ist gefordert und am wichtigsten: Die Velofahrerin und der Velofahrer dürfen sich von der Fahrspur in der Mitte des Kreisels durch die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht abdrängen lassen.