So fährt Graubünden im Jahr 2022

An Sonntagen werden zusätzliche Züge zwischen Chur und Zürich angeboten. Die SBB bieten während der ganzen Wintersportsaison, also von Weihnachten bis Ostern, jeweils am Sonntag von 14 bis 20 Uhr einen IC-Halbstundentakt von Chur nach Zürich an (Ausgabe vom 30. November).