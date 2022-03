«So etwas ist schön und ein Lichtblick in dieser Zeit»

Wer auf der Redaktion dieser Zeitung ein IT-Problem hat, meldet sich gerne bei Vlada Kaplun. Seit bald fünf Jahren arbeitet die heute 27-Jährige als IT Support Specialist bei Somedia. «Geboren und aufgewachsen bin ich in Kiew», erzählt Kaplun. In die Schweiz, nach Landquart, sei sie im Alter von 15 Jahren gekommen, weil ihre Mutter einen Schweizer geheiratet habe. «Ich habe dann noch zweieinhalb Jahre die Schule in Landquart besucht und danach eine Lehre als Informatikerin im Spital Davos gemacht.»