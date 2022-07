So begegnet ihr einer Schlange richtig

Am 16. Juli ist der internationale Weltschlangentag. Der «World Snake Day» stellt alle 3500 Schlangenarten sowie den Tierschutz in den Mittelpunkt. So viele Schlangenarten gibt es in der Südostschweiz allerdings nicht. Und dennoch: Von den acht «schweizerischen» Schlangen sind zwei Arten giftig – die Kreuzotter und Aspisviper. Folgende Verhaltenstipps helfen euch bei der Begegnung mit einer Schlange: