Wenn sich Parlamentarier auf den Davoser Pisten zum Austausch treffen

Vom 1. bis 8. Januar war es wieder so weit: Parlamentarier aus der Schweiz und Grossbritannien trafen sich zum 67. Mal zur Skiwoche in Davos. Dies teilten die Verantwortlichen in einer Mitteilung mit. Beim sportlichen Event wurden Dossiers, Schreibutensilien und das Büro mit der Skiausrüstung und der Piste getauscht.