Heute heulen in Graubünden wieder die Sirenen

Am Mittwoch, 1. Februar, finden in der ganzen Schweiz die jährlichen Sirenentests statt, so auch in Graubünden. Wie der Kanton am Mittwoch mitteilt, dienen die Tests einerseits der Überprüfung der technischen Funktionsbereitschaft der Sirenen. Andererseits lernt die Bevölkerung dadurch die unterschiedlichen Alarmsignale kennen, mit denen sie bei akuter Gefahr alarmiert wird. Getestet werden an diesem Tag zwei Alarme: der allgemeine Alarm und der Wasseralarm.