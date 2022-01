Sils will der Erstwohnungsknappheit entgegenwirken

Das Thema Erstwohnungsnot ist im Engadin in aller Munde. Die einheimische Bevölkerung droht immer mehr aus den Dörfern verdrängt zu werden. Vor allem in den Dorfzentren wird bestehender, altrechtlicher Wohnraum zunehmend ins Zweitwohnungssegment verkauft. Die Pandemie und der Trend, vorhandenes Kapital vorzugsweise in Immobilien zu investieren, befeuern diese Entwicklung. Junge einheimische Familien oder junge Erwachsene, die im Engadin bleiben oder zurückkehren wollen, finden kaum mehr bezahlbaren Wohnraum.