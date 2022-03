«Sie waren geschockt und haben gezittert»

Sergio Rampoldi aus Davos ist seit dem 10. Mai 2021 mit einer Ukrainerin verheiratet. «Meine heutige Frau hat in der Schweiz Ferien gemacht, und so haben wir uns kennengelernt», erzählt er. Nach den Ferien blieb das Paar in Kontakt; Rampoldi reiste auch in die Ukraine. «Irgendwann haben wir uns dann gesagt, dass wir heiraten, und seither lebt meine Frau hier in Graubünden.»