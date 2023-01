Denkwürdige Feier zum Start der Tunnelarbeiten bei Rothenbrunnen

Ein bedeutsames Ereignis spielt sich an diesem späten Donnerstagnachmittag am Südportal des Isla-Bella-Tunnels bei Rothenbrunnen ab: Auf der Grossbaustelle ist alles bereit für den Vortrieb in den Berg. Doch bevor die grossen Baumaschinen auffahren und erste Sprengungen erfolgen können, lud das Bundesamt für Strassen (Astra) als Bauherrin zur Anschlagfeier ein, und rund 100 am Bau Beteiligte wollen sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.