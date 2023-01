Davos wird am WEF streng geschützt und gesichert

Dass aktuell viele Helikopter über die Landschaft Davos fliegen, steht nicht im Zusammenhang mit einer aussergewöhnlichen Häufung von Wintersportunfällen. Es sind Helikopter der Schweizer Armee, denn am Montag beginnt in Davos das World Economic Forum (WEF). Ein Grossanlass wie dieser, zu dem total 52 Staats- und Regierungschefs erwartet werden, muss umfassend geschützt werden. In der Schweiz gilt seit den Anschlägen 2015 in Paris nach wie vor eine erhöhte Terrorbedrohung.