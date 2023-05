So lassen sich Unfälle auf dem Spielplatz verhindern

Ein Spielplatz ist für Kinder der Ort, an dem sie sich so richtig austoben können. Egal, ob springen, klettern, rutschen oder verstecken – hier ist alles möglich. Ein Besuch auf dem Spielplatz ist für die Kleinen für gewöhnlich ein grosses Highlight. Doch in manchen Fällen kann dieser Besuch auch zum Horror-Erlebnis werden. Jedes Jahr verletzen sich in der Schweiz nämlich 8700 Kinder auf einem Spielplatz, am häufigsten bei Stürzen.