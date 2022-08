Sich selbst etwas Gutes tun

Möchten Sie jemandem eine Freude machen? Mit einem Gutschein vom Mineralbad Andeer liegen Sie garantiert goldrichtig!

Wasser ist das Elixier des Lebens, sagt man

Und im Erfahrungsreich Viamala gibt es davon zur Genüge! Sogar richtig gesundes Wasser. Solches, das, so sagt man, jung hält. Und Kraft gibt. Auch wird gemunkelt, dass das konstant 34 Grad warme Wasser im Mineralbad Andeer glücklich macht. Seine revitalisierende Wirkung ist sogar wissenschaftlich belegt. Deshalb wird es wohl auch schon seit Jahrhunderten zum Kuren genutzt. Am besten sollte man das gesunde Andeerer Wasser also einmal selbst geniessen. Hier strömt das Glück nämlich buchstäblich durch den ganzen Körper.

Wenn man an das idyllische Schamsertal mit seinen silberhellen Bergbächen und sagenhaften Schluchten denkt, dann weiss man auch warum: Hier sind Wasser und Leben eins. Genau deshalb gibt’s hier im Mineralbad Andeer auch reinste Lebensenergie. Dank dem Wohlfühlwasser mit der mythischen Kraft der Berge!