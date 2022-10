Sich heute für ein positives und wünschenswertes Morgen einsetzen – das ist das Wertebewusstsein des 21. Jahrhunderts

Klare Vorstellungen von Arbeitgebern

Die junge Generation auf dem Arbeitsmarkt, sogenannte Millenials (1980-1996) sowie Generation Z (ab 1996), erwartet von ihrem Arbeitgeber so einiges: Soziale Verantwortung, nachhaltiges Handeln, die Möglichkeit, sich aktiv im Unternehmen einbringen zu können, ein Unternehmensklima, welches anstelle von erdrückenden Hierarchien die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und Innovation ermöglicht sowie Entwicklungsoptionen. Diese verändernden Bedingungen führen bei Unternehmen dazu, nicht nur ihre Organisation, sondern auch die Räumlichkeiten den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Neue Arbeitsformen und -orte bieten

Anpassungen bei den Arbeitsbedingungen, Arbeitsformen und Führungswerten bilden die Basis, damit sich Arbeitnehmende mit dem Unternehmen identifizieren können und diesen als attraktiven Arbeitgeber wahrnehmen. Die GKB führt mit ihren Talenten regelmässig Workshops durch und lässt sie ihren Arbeitgeber mitgestalten. So erfährt das Unternehmen, was ihre Mitarbeitenden von ihrem Arbeitgeber erwarten und in welchen Arbeitsbedingungen sie ihre Leistungen erbringen können und wollen. Der herkömmliche Büro-Arbeitsplatz bietet wenige bis gar keine innovativen Freiräume. Home-Office, Co-Working-Spaces oder allgemein ortsunabhängiges Arbeiten in Kombination mit der Möglichkeit, den Arbeitstag selber gestalten zu können, ermöglicht eine gesunde Work-Life-Balance.

Sinnstifter, Wegweiser und Energiequelle

Identifizieren sich Mitarbeitende mit den Unternehmenswerten, richten sie ihr Verhalten danach aus und verfolgen die Ziele mit Leidenschaft. Somit bietet ein klar kommunizierter Unternehmenszweck Orientierung für eigenverantwortliches Handeln. Die Bereitschaft, für die Kundschaft und das Unternehmen täglich die Extrameile zu gehen, entsteht aus einer inspirierenden Unternehmenskultur die Erfolge feiert, Selbstständigkeit fördert und den Mitarbeitenden den Freiraum bietet, sich mit neuen Ideen einzubringen. Ein Purpose wirkt also gegen innen als Sinnstifter, Wegweiser und Energiequelle.