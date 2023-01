Wie es am Lag Salischinas aussehen soll, ist entschieden

Die Ziele der Uniun Lag Salischinas aus Sumvitg «rücken in greifbarere Nähe», wie Placi Wenzin, Präsident der für das Badeseeprojekt zuständigen Gemeindekommission, es formuliert: Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studienauftrags für die Architektur- und Landschaftsgestaltung am See und der Kür eines Siegerprojekts konnte «ein wegweisender Meilenstein» erreicht werden, so der Gemeindevorstand von Sumvitg in einer Medienmitteilung.