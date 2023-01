Artikeln ein zweites Leben schenken auf dem ersten Bündner Bergflohmarkt

Im Titthofsaal in Chur findet am Samstag, 29. April, von 13 bis 17 Uhr ein Bergflohmarkt statt. Besucherinnen und Besucher können dort gut erhaltene Bergsportausrüstung verkaufen oder kaufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ob Skifahren, Klettern, oder Mountainbiken – beim ersten Bergflohmarkt Graubündens stehen alle Outdoor-Sportarten im Zentrum, die sowohl im Sommer als auch im Winter Spass bereiten. Zusätzlich im Angebot seien Bekleidung aus dem Streetwear- und Bergsportbereich sowie Zubehör aller Art.