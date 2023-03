Alles rund um die Zeitumstellung

Erste Überlegungen zur Zeitumstellung stellte Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, 1784 in einem Brief über «die Kosten des Lichts». In diesem kritisierte Franklin den hohen Verbrauch an Kerzen und schlug vor, die Menschen bei Sonnenaufgang zu wecken, um das Sonnenlicht besser nutzen zu können. Umgesetzt wurde sie jedoch in den meisten Ländern erst in den Achtzigerjahren.