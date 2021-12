Schule Flims stellt per sofort auf Fernunterricht um

Viele Coronafälle an und im Umfeld der Schule Flims hatten die Behörden zu diesem Schritt bewogen, schreibt die Schule Flims in einer Information an die Eltern. Schule und Kindergarten werden per sofort geschlossen. Bei den Klassenpool-Testungen am Dienstag seien sechs Pools positiv getestet worden, heisst es. Am Mittwoch darauf wurden bei den betroffenen Klassen Einzeltests durchgeführt. Am Donnerstagmorgen lagen die Resultate vor. Sie veranlassten die Schule und das kantonale Gesundheitsamt zum Handeln.