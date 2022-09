Schul- und Sportanlage an der Ringstrasse heisst Fortuna

Fortuna – so soll die neue Schul- und Sportanlage in Chur an der Ringstrasse heissen. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat sich der Churer Stadtrat für diesen Namen entschieden, da er Bezug auf die dahinter liegende Strasse, den Spielplatz sowie den neuen Quartierplan und die Überbauung Fortuna nimmt. In die Namensgebung mit einbezogen waren zudem die Stadtentwicklung, das Stadtarchiv, das Frauenkulturarchiv und die Schuldirektion.