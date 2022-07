Schotte rettet Davoser Traumhochzeit

Es herrscht Chaos. An vielen Flughäfen warten Passagiere momentan bei ihrer Ankunft vergeblich auf ihr Gepäck. Koffer gehen auf ihrem Verladetransport beim Umsteigeprozedere verloren, stapeln sich irgendwo in den Weiten der Terminals und müssen ihren Besitzerinnen und Besitzern nachgesendet werden. Das ist sehr nervig, aber halb so schlimm, wenn man für Badeferien nur T-Shirt, Badehose und Zahnbürste eingepackt hatte. Solche Artikel lassen sich am Zielort schnell beschaffen. Doch ein Gepäckverlust kann auch Dramen auslösen, bei denen Tränen fliessen.