Schoggibananen über dem Feuer – so riecht Pfadi

Feuer machen, das gehört bei der Pfadi einfach dazu. Und so lernten die Kinder, die bei den Battasendas engiadin’Ota am vergangenen Samstag Pfadiluft schnupperten, auch gleich als erstes, wie man korrekt ein Feuer entfacht. Um danach, die Hände am Feuer aufgewärmt, eine Seilbrücke zu bauen.

Auch in Domat/Ems und in Davos wurde die Gelegenheit rege genutzt, sich einen Einblick in die Pfadiwelt zu verschaffen. 120 Kinder und Jugendliche sind es gemäss einer Mitteilung gewesen, die beim Pfadischnuppertag am Samstag dabei waren. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden mit dem Anlass, der bei schönstem Wetter stattfinden konnte.

Die Battasendas Grischun, die Pfadi Graubünden, ist in zehn lokalen Gruppen organisiert und zählt über 700 Mitglieder. Die einzelnen Abteilungen werden von ehrenamtlichen Leitenden geführt. (sz)

Weitere Infos gibt es hier.