Schön, redet man darüber

Mit dem synodalen Prozess hat Papst Franziskus für die Kirche etwas völlig Neues geschaffen. Statt dass Bischöfe aus der ganzen Welt für vier Wochen im Vatikan zusammenkommen und Entscheidungen treffen, werden die Gläubigen in die Pflicht genommen. Sie dürfen sagen, was sie sich von ihrer Kirche wünschen. Wie sie sich ihre künftige Kirche vorstellen. Was sie gerne anders hätten.