Schneeschmelze auf dem Weissfluhjoch ist rekordverdächtig

Vor 86 Jahren hat die Expertenkommission für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz damit begonnen, auf dem Weissfluhjoch oberhalb von Davos kontinuierliche, manuelle Schneemessungen durchzuführen. Wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF schreibt, ist das Versuchsfeld seit dem letzten Montag «ausgeapert». Dies bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt mehr als die Hälfte des Messfeldes schneefrei war. Die Schneemessungen der Winterschneedecke gehen immer früher zu Ende: So liegen sieben von zehn der frühesten Ausaperungsdaten in den vergangenen 30 Jahren. Diese Schneeschmelze von Anfang Juni ist laut Mitteilung rekordverdächtig. Die früheste erfolgte im Jahr 1947 und war damals nur drei Tage früher als heuer.