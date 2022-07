Schneeberg hält Hitzewelle stand

In Davos bereitet man sich jeweils schon während des Winters auf die nächste Wintersaison vor. So wird seit über zehn Jahren im Flüelatal Kunstschnee übersommert. Snowfarming nennt sich diese Methode, zu der in Davos 2008 erste Feldversuche vorgenommen wurden. Dieser Lernphase ist man längst entwachsen, für den Wintersportort ist die alljährliche Schnee-Einlagerung zur Routine geworden. Es ist ein stattlicher Schneeberg, der immer von November bis Januar angehäuft wird.