Schmerztherapie: Möglichkeiten und Grenzen

Schmerzen können in jedem Lebensalter auftreten und häufig von sich selbst ausheilen. Beispiele hierfür sind kleine Alltagsverletzungen wie z.B. eine Prellung oder Verstauchung oder auch Wehenschmerz bei der Geburt. Sollten Schmerzen aber wiederholt auftauchen und chronisch werden, sollte man sich an Fachpersonen wenden.

Die Therapie von chronischen Schmerzen ist in der modernen Medizin ein Spezialgebiet der Anästhesie und wird innerhalb der Flury Stiftung am Spital Schiers von unseren speziell qualifizierten Narkoseärzten und Ärztinnen angeboten. Die Schmerzmediziner der Flury Stiftung arbeiten sehr eng mit den Hausärztinnen und Hausärzten der Region sowie der Reha Klinik Seewis zusammen. Bei Bedarf können notwendige Untersuchungen und weitere medizinische Fachbereiche des Spital Schiers in die Therapie eingebunden werden.

Besonders wichtig für die Zusammenstellung der notwendigen Therapiekonzepte ist es, den Entstehungsmechanismus und die Ursache der chronischen Schmerzen zu kennen. Neben vorhanden Laborwerten oder Röntgenbildern ist ein ausführliches Gespräch mit den betroffenen Patienten eine wichtige Basis für eine gute zukünftige Schmerztherapie. Abhängig von den Schmerzursachen, den individuellen Vorerkrankungen und den Organfunktionen der betroffenen Patienten werden von den Schmerztherapeuten am Spital Schiers massgeschneiderte Therapiekonzepte erstellt.