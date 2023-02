Kunterbunter Schlittelspass auf dem Flüelapass

Viele der Schlittlerinnen und Schlittler passten ihr Outfit der aktuellen Fasnachtszeit an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So wurde dem verschneiten Flüelapass ein Farbtupfer verpasst. Für die beste Verkleidung wurde ein Sonderpreis verliehen, diesen holten sich zwei Astronautinnen mit ihrem Raketenschlitten. (red)