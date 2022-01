Schlitteln auf dem Hausberg von Chur

Mitten aus Chur führt die Luftseilbahn bis zu der Mittelstation Känzeli. Von da geht es in Vierer-Gondeln weiter hoch auf den Brambrüesch zur Bergstation, wo das Schlittelabenteuer startet. Exakt 1000 Meter über der Kantonshauptstadt. Die Schlitten können für zehn Franken an der Talstation gemietet und an der Bergstation abgeholt werden. Als Depot dafür muss zusätzlich ein Ausweis oder eine Kreditkarte abgegeben werden. Natürlich kann auch der eigene Schlitten mitgebracht werden. Weitere Tarife und Betriebszeiten findet ihr auf der Webseite vom Brambrüesch.