Klimawandel macht dem Alpenschneehuhn zu schaffen

In seinem Revier benötigt das Alpenschneehuhn offene Gebiete mit wenig Vegetation und eine hohe Vielfalt an Steinen und Felsformationen. Lebensräume mit Skipisten, Bäumen und einer dichten Vegetation besiedelt es hingegen kaum. «Infolge der immer höheren Temperaturen steigt allerdings die Baumgrenze und so muss sich auch das Alpenschneehuhn in die Höhe zurückziehen», erklärt Rey. Der Lebensraum des Vogels wird also deutlich verkleinert. «Und das ist problematisch.» Hinzu kämen verschiedenste Störungen, zum einen hervorgerufen durch Menschen, die im Habitat des Alpenschneehuhns unterwegs seien. Doch auch Infrastrukturanlagen für den Wintersport stören den Lebensraum des Vogels.